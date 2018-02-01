У США найняли лобістів для дискредитації Шабуніна і ЦПК

Організація Blue Star Strategies займається дискредитацією Центру Протидії Корупції та його керівника Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє народний депутат Сергій Лещенко.

Водночас компанія з аналогічною назвою зареєструвалася в американському Сенаті як лобіст української неурядової організації "Національний інтерес України".

"Лобістом, який взявся виконувати замовлення для ГО "Національний інтерес України", є Карен Трамонтана, президент Blue Star Strategies. Дата реєстрації - 11 вересня минулого року", - пише нардеп.

У доповненні до реєстраційної форми Blue Star Strategies назвала своїм завданням – "підвищити поінформованість американського уряду про роботу ГО "Національний інтерес України" з просування верховенства закону і цивільних прав в Україні".

Однак, як зазначає Лещенко, в діяльності цієї організації складно знайти яку-небудь роботу, крім дискредитації українських антикорупціонерів.

"Саме пропагандистський ролик ГО "Національний інтерес України" представляв у Верховній Раді соратник Мартиненка Павло Пинзеник, який днями програв апеляційний суд "Центру протидії корупції" і тепер повинен вибачитися там же в парламенті перед Дариною Каленюк, Олександрою Устиновою і Віталієм Шабуніним", - наголошує Лещенко.

Крім того, за словами нардепа, це вже не перший випадок дискредитації Blue Star Strategies репутації українських антикорупціонерів.

"Напередодні моєї поїздки в Америку у вересні 2016 року мені стало відомо про те, що Blue Star Strategies розсилала листи в різні інституції із закликом уникати зустрічей зі мною, в тому числі поширюючи фейкові фотографії, зроблені у "фотошопі"", - розповів Лещенко.

Він додає, що в часи екс-президента Віктора Януковича Blue Star Strategies допомагала команді Сергія Льовочкіна. Цю діяльність компанія не декларувала ні у Конгресі США, ні в американському Міністерстві юстиції.

Як відомо, 23 травня 2017 року народний депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник заявив, що проситиме перевірити діяльність ГО "Центр протидії корупції" щодо відмивання коштів. У ЦПК заявили, що судитимуться з нардепом.

Пинзеник обґрунтовував своє звинувачення матеріалами розслідування, яке, за його словами, провело громадське об'єднання "Національний інтерес України". Він також хотів, щоб ЦПК позбавили статусу неприбуткової організації.

При цьому сторінка Facebook голови "Національного інтересу України" Василя Апасова свідчила, що сайт цієї організації було створено лише за день до виступу Пинзеника – 22 травня. Причому на ньому були наявні матеріали лише одного розслідування – проти ЦПК.

Свою підтримку Центру протидії корупції вже висловило посольство США в Україні та міжнародний фонд "Відродження".

ЦПК звинуватив в організації інформкампанії проти своїх активістів екс-нардепа "Народного фронту" Миколу Мартиненка, парламентаря від БПП Ігоря Кононенка та екс-міністра екології Миколу Злочевського.

Після цього провадження проти ЦПК відкрила Державна фіскальна служба. Потім з’ясувалося, що справу передали до Генеральної прокуратури, а пізніше до черкаської.

У ЦПК усе це розцінюють це як тиск.

Пізніше Апеляційний суд ухвалив рішення, що нардеп від "Народного фронту" Павло Пинзеник зобов'язаний публічно спростувати недостовірну інформацію про Центр протидії корупції, озвучену ним на брифінгу 23 травня 2017 року.