Місія ООН на Донбасі може стати гарантом досягнення миру – Порошенко

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Субота, 10 лютого 2018, 18:12

Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.

Таку думку висловив президент Петро Порошенко, повідомляється на його сторінці в Facebook.

"Упевнений в тому, що ця місія може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати вивід російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття кордону неконтрольованої ділянки між Україною і Росією", - сказав президент.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ. 

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Українська правда
Теми: Порошенко миротворці ООН Донбас
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