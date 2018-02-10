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Миссия ООН на Донбассе может стать гарантом достижения мира - Порошенко

Суббота, 10 февраля 2018, 17:12

Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира.

Такое мнение высказал президент Петр Порошенко, сообщается на его странице в Facebook.

"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией", - сказал президент.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Темы: ПорошенкомиротворцыООНДонбасс
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