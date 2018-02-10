Луценко фактично попросив Гройсмана відсторонити Данилюка – Лещенко

Генпрокурор Юрій Луценко у листі до прем'єра Володимира Гройсмана фактично ініціював відсторонення Олександра Данилюка від посади міністра фінансів.

Про це пише народний депутат Сергій Лещенко в блозі на "Українській правді", наводячи лист Луценка до Гройсмана від 28 грудня 2017 року.

"Днями я отримав документ, де Луценко ініціює відсторонення міністра фінансів з посади в уряді. Підставою для цього є начебто той факт, що департамент економічних злочинів Генпрокуратури (в народі – департамент Кононенка-Грановського) розслідує справу Данилюка на предмет можливої несплати податків", - пише Лещенко.

Він зазначає, що в рамках цієї справи Державна фіскальна служба почала перевірку, а оскільки ДФС формально підпорядковується Міністерству фінансів ("лише формально, оскільки керівника у фіскальної служби немає, а виконувач обов'язків є людиною Володимира Гройсмана"), то в Данилюка начебто є конфлікт інтересів.

"У своєму листі Луценко просить Гройсмана вирішити це питання, але, окрім як шляхом відсторонення з посади Данилюка, це зробити неможливо", - стверджує Лещенко.

У листі, який наводить народний депутат, Луценко пише Гройсману:

"Стаття 28 закону України "Про запобігання корупції" встановлює, що безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу. Також безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов'язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи".

"…Прошу Вас розглянути питання про вжиття передбачених цим Законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи, про що повідомити Генеральну прокуратуру", - йдеться також у листі Луценка.

Як повідомлялося, 8 лютого 8 депутатів зареєстрували у Верховній Раді проект постанови, де пропонують визнати роботу Міністерства фінансів незадовільною й звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.

21 грудня 2017 року Данилюк звинуватив Генеральну прокуратуру в спробах перешкоджати розслідуванню щодо Приватбанку і виступив з вимогою відставки генпрокурора Юрія Луценка.

20 грудня нардеп Сергій Лещенко оприлюднив лист одіозного співробітника Генпрокуратури Костянтина Кулика до СБУ з вимогою перевірити створений Данилюком і Міхеілом Саакашвілі "Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе".

Влітку 2017 року Генпрокуратура підозрювала міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

18 липня Печерський райсуд Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити Данилюка.

4 вересня Генпрокуратура закрила провадження про повноту сплати податків Данилюком.

На початку листопада Державна фіскальна служба відновила податкову перевірку стосовно міністра.

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