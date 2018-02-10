Луценко фактически попросил Гройсмана отстранить Данилюка - Лещенко

Генпрокурор Юрий Луценко в письме к премьеру Владимиру Гройсману фактически инициировал отстранение Александра Данилюка от должности министра финансов.

Об этом пишет народный депутат Сергей Лещенко в блоге на "Украинской правде", приводя письмо Луценко к Гройсману от 28 декабря 2017 года.

"На днях я получил документ, где Луценко инициирует отстранение министра финансов от должности в правительстве. Основанием для этого является якобы тот факт, что департамент экономических преступлений Генпрокуратуры (в народе - департамент Кононенко-Грановского) расследует дело Данилюка на предмет возможной неуплаты налогов", - пишет Лещенко.

Он отмечает, что в рамках этого дела Государственная фискальная служба начала проверку, а поскольку ГФС формально подчиняется Министерству финансов ("только формально, поскольку руководителя у фискальной службы нет, а исполняющий обязанности является человеком Владимира Гройсмана"), то у Данилюка вроде бы есть конфликт интересов.

"В своем письме Луценко просит Гройсмана решить этот вопрос, но, кроме как путем отстранения от должности Данилюка, это сделать невозможно", - утверждает Лещенко.

В письме, которое приводит народный депутат, Луценко пишет Гройсману:

"Статья 28 закона Украины "О предотвращении коррупции" устанавливает, что непосредственный руководитель лица или руководитель органа, к полномочиям которого относится увольнение/инициирование освобождения от должности в течение двух рабочих дней после получения уведомления о наличии в подчиненной ему лица реального или потенциального конфликта интересов, принимает решение по урегулированию конфликта интересов, о чем сообщает соответствующее лицо. Также непосредственный руководитель или руководитель органа, к полномочиям которого относится увольнение/инициирование освобождения с должности, которому стало известно о конфликте интересов подчиненного ему лица, обязан принять предусмотренные настоящим Законом меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов такого лица".

"... Прошу Вас рассмотреть вопрос о принятии предусмотренных этим Законом мер для предотвращения и урегулирования конфликта интересов такого лица, о чем сообщить Генеральную прокуратуру", - говорится также в письме Луценко.

Как сообщалось, 8 февраля 8 депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления, где предлагают признать работу Министерства финансов неудовлетворительной и уволить министра финансов Александра Данилюка.

21 декабря 2017 года Данилюк обвинил Генеральную прокуратуру в попытках препятствовать расследованию по Приватбанку и выступил с требованием отставки генпрокурора Юрия Луценко.

20 декабря нардеп Сергей Лещенко обнародовал письмо одиозного сотрудника Генпрокуратуры Константина Кулика к СБУ с требованием проверить созданный Данилюком и Саакашвили "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

Летом 2017 года Генпрокуратура подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

4 сентября Генпрокуратура закрыла производство о полноте уплаты налогов Данилюком.

В начале ноября Государственная фискальная служба возобновила налоговую проверку в отношении министра.

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