Лавров заявив, що йому байдуже на "кремлівський список": Він смішний

Глава МЗС РФ Лавров заявив, що йому байдуже на внесення його прізвища до "кремлівського списку" США.

Про це він повідомив в інтерв'ю на телеканалі "Росія-1", пише ТАСС.

"Я абсолютно байдужий до того, що зараз відбувається в зв'язку з цією "кремлівською доповіддю", як і до всього іншого, пов'язаного з так званим російським досьє у Вашингтоні", - заявив Лавров і додав, що "кремлівський список" - смішний.

"Можна було взагалі зробити це (список) за півгодини. Я вважаю так само, як і колишній посол США в Москві Майкл Макфол, який сказав, що його експерт за півгодини зміг би видрукувати прізвища з телефонних довідників уряду РФ і апарату президента, як і з Forbes", - зазначив Лавров.

"Спочатку у мене було дуже важке відчуття, коли все це (санкції щодо представників РФ - ред.) стало розгортатися. Я не вірив своїм очам і вухам, виходячи з того, що багатьох діячів у Вашингтоні з адміністрації і Конгресу я знав особисто і спілкувався з ними. Це досить серйозні, розумні і люди зі здоровим глуздом ... Те, що цей масовий психоз позбавив їх усіх раціональних зерен, для мене було просто вражаюче", - заявив він.

"З того часу, як ця тенденція триває ... я поступово втратив до неї свій інтерес. Я стежу за нею остільки, оскільки факти потрібно знати в рамках моєї роботи і обов'язків, але що з цим робити, навіть не знаю", - додав Лавров.

Як відомо, 30 січня Мінфін США оприлюднив так звану "кремлівську доповідь", де перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть запровадити санкції.

У списку - 96 російських олігархів, чий статок оцінюється у суму понад $1 млрд. Окрім того у списку - 114 прізвищ чиновників, а також керівників держкомпаній.

Згодом економіст, експерт з питань Росії і старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд заявив, що "кремлівський список" було складено американськими урядовими агентствами, але минулого тижня його несподівано замінив високопоставлений чиновник з Адміністрації президента США.

За словами Ослунда, існував початковий список, який складала команда експертів, але чиновник з адміністрації Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ з адміністрації президента РФ.