Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров заявив, що йому байдуже на "кремлівський список": Він смішний

Неділя, 11 лютого 2018, 17:17

Глава МЗС РФ Лавров заявив, що йому байдуже на внесення його прізвища до "кремлівського списку" США.

Про це він повідомив в інтерв'ю на телеканалі "Росія-1", пише ТАСС.

"Я абсолютно байдужий до того, що зараз відбувається в зв'язку з цією "кремлівською доповіддю", як і до всього іншого, пов'язаного з так званим російським досьє у Вашингтоні", - заявив Лавров і додав, що "кремлівський список" - смішний.

"Можна було взагалі зробити це (список) за півгодини. Я вважаю так само, як і колишній посол США в Москві Майкл Макфол, який сказав, що його експерт за півгодини зміг би видрукувати прізвища з телефонних довідників уряду РФ і апарату президента, як і з Forbes", - зазначив Лавров.

"Спочатку у мене було дуже важке відчуття, коли все це (санкції щодо представників РФ - ред.) стало розгортатися. Я не вірив своїм очам і вухам, виходячи з того, що багатьох діячів у Вашингтоні з адміністрації і Конгресу я знав особисто і спілкувався з ними. Це досить серйозні, розумні і люди зі здоровим глуздом ... Те, що цей масовий психоз позбавив їх усіх раціональних зерен, для мене було просто вражаюче", - заявив він.

"З того часу, як ця тенденція триває ... я поступово втратив до неї свій інтерес. Я стежу за нею остільки, оскільки факти потрібно знати в рамках моєї роботи і обов'язків, але що з цим робити, навіть не знаю", - додав Лавров.

Як відомо, 30 січня Мінфін США оприлюднив так звану "кремлівську доповідь", де перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть запровадити санкції.

У списку - 96 російських олігархів, чий статок оцінюється у суму понад $1 млрд. Окрім того у списку - 114 прізвищ чиновників, а також керівників держкомпаній.

Згодом економіст, експерт з питань Росії і старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд заявив, що "кремлівський список" було складено американськими урядовими агентствами, але минулого тижня його несподівано замінив високопоставлений чиновник з Адміністрації президента США.

За словами Ослунда, існував початковий список, який складала команда експертів, але чиновник з адміністрації Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ з адміністрації президента РФ.

Теми: санкціїРосіяСШАЛавров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
санкції
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі вже наступного тижня – ЗМІ
Останні новини
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
Усі новини...
Реклама: