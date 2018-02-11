Лавров заявил, что он равнодушен к "кремлевскому списку": Он смешон

Глава МИД РФ Лавров заявил, что совершенно равнодушен к внесению его фамилии в "кремлевский список" США.

Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия-1", пишет ТАСС.

"Я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим "кремлевским докладом", как и ко всему остальному, связанному с так называемым русским досье в Вашингтоне", - заявил Лавров и добавил, что "кремлевский список" - смешон.

"Можно было вообще сделать это (список) за полчаса. Я считаю так же, как и бывший посол США в Москве Майкл Макфол, который сказал, что его эксперт за полчаса смог бы выпечатать фамилии из телефонных справочников правительства РФ и аппарата президента, как и из Forbes, - отметил Лавров.

"Поначалу у меня было очень тяжелое ощущение, когда все это (санкции в отношении представителей РФ. - ред.) стало разворачиваться. Я не верил своим глазам и ушам, исходя из того, что многих деятелей в Вашингтоне из администрации и Конгресса я знал лично и общался с ними. Это достаточно серьезные, умные и вменяемые люди... То, что этот массовый психоз лишил их всех рациональных зерен, для меня было просто поразительно", - заявил он.