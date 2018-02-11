Лавров заявил, что он равнодушен к "кремлевскому списку": Он смешон
Глава МИД РФ Лавров заявил, что совершенно равнодушен к внесению его фамилии в "кремлевский список" США.
Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия-1", пишет ТАСС.
"Я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим "кремлевским докладом", как и ко всему остальному, связанному с так называемым русским досье в Вашингтоне", - заявил Лавров и добавил, что "кремлевский список" - смешон.
"Можно было вообще сделать это (список) за полчаса. Я считаю так же, как и бывший посол США в Москве Майкл Макфол, который сказал, что его эксперт за полчаса смог бы выпечатать фамилии из телефонных справочников правительства РФ и аппарата президента, как и из Forbes, - отметил Лавров.
"Поначалу у меня было очень тяжелое ощущение, когда все это (санкции в отношении представителей РФ. - ред.) стало разворачиваться. Я не верил своим глазам и ушам, исходя из того, что многих деятелей в Вашингтоне из администрации и Конгресса я знал лично и общался с ними. Это достаточно серьезные, умные и вменяемые люди... То, что этот массовый психоз лишил их всех рациональных зерен, для меня было просто поразительно", - заявил он.
Как известно, 30 января Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.
В списке - 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей госкомпаний.
Позже экономист, эксперт по России и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что "кремлевский список" был составлен американскими правительственными агентствами, но на прошлой неделе его неожиданно заменил высокопоставленный чиновник из Администрации президента США.
По его словам, существовал изначальный список, который составляла команда экспертов, но чиновник из администрации Трампа поручил заменить его на перечень, составленный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий из администрации президента РФ.