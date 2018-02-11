В оперативному штабі змінилася версія аварії АН-148

Літак АН-148, ймовірно, зазнав аварії від зіткнення з землею, а не в повітрі, як зазначалося раніше.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на оперативний штаб на місці катастрофи.

"Характер пошкоджень на землі, слід, залишений літаком в полі у вигляді воронки, говорять про ймовірний сильний удар літака об землю. Характер дефрагментації повітряного судна також свідчить про те, що руйнування сталося не в повітрі, а від зіткнення з землею", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що "судячи з усього, літак увійшов у землю з баками, повними пального".

"На місці катастрофи відчувається сильний запах гасу, а дуже дрібні фрагменти, що залишилися від літака, говорять про наявність потужного руйнівного фактора, можливо, у вигляді повних баків пального, при ударі літака об землю. Баки, імовірно, здетонували", - заявив співрозмовник.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії "Саратовські авіалінії" розбився після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до м.Орськ Оренбурзької області. На його борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів та 6 членів екіпажу.

Серед пасажирів літака Ан-148, який зазнав аварії у Підмосков'ї 11 лютого, були громадяни двох іноземних держав.

Представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що громадян України не було на борту літака Ан-148.