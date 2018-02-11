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В оперативном штабе поменялась версия аварии АН-148

Воскресенье, 11 февраля 2018, 23:17

Самолет АН-148, вероятно, потерпел крушение от столкновения с землей, а не в воздухе, как отмечалось ранее.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб на месте катастрофы.

"Характер повреждений на земле, след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что, "судя по всему, самолет вошел в землю с баками, полными горючего".

"На месте крушения чувствуется сильный запах керосина, а чрезмерно мелкие фрагменты, оставшиеся от самолета, говорят о наличии мощного разрушающего фактора, возможно, в виде полных баков горючего, при ударе самолета о землю. Баки, предположительно, сдетонировали", - добавил собеседник.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбился после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в г.Орск Оренбургской области. На его борту находились 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Среди пассажиров самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля, были граждане двух иностранных государств.

Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что граждан Украины не было на борту самолета Ан-148.

Темы: Росcияавиакатастрофы
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