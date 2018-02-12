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Катастрофа АН-148: У мережі з'явився запис переговорів диспетчерів

Понеділок, 12 лютого 2018, 00:36

У мережі з'явився аудіозапис переговорів диспетчерів, які намагалися зв'язатися з літаком АН-148, який зазнав аварії у Підмосков'ї 11 лютого.

Запис розміщено на сайті LiveATC.net, передає РБК.

На ньому чутно переговори авіадиспетчерів, які повідомляють один одному, що не можуть вийти на зв'язок із пасажирським лайнером "Саратовських авіаліній" АН-148, що вилетів із аеропорту "Домодєдово" і виконував рейс 6W703 Москва-Орськ. 

На 29-й хвилині один із диспетчерів говорить, що цей літак не відповідає.

На моменті 29:46 чутно, як він закликає пілотів цього лайнера вийти на зв'язок.

"703-й, він нам не відповідає", - повідомив диспетчер колегам.

Саратов-703, відповідай. Саратов-703, відповідай! В курсі, що Саратов-703 Москва кличе і кличе?", - сказав він.

Після цього інший диспетчер (на 30:15) сказав: "703, дайте відповідь Шереметьєво!".

Як повідомлялося, літак авіакомпанії "Саратовські авіалінії" розбився після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до м.Орськ Оренбурзької області. На його борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів та 6 членів екіпажу. 

Серед пасажирів літака Ан-148, який зазнав аварії у Підмосков'ї 11 лютого, були громадяни двох іноземних держав.

Представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що громадян України не було на борту літака Ан-148. 

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяавіакатастрофи
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