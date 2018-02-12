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Катастрофа Ан-148: В сети появилась запись переговоров диспетчеров

Понедельник, 12 февраля 2018, 00:36

В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров, которые пытались связаться с самолетом АН-148, потерпевший крушение в Подмосковье 11 февраля.

Запись размещена на сайте LiveATC.net, передает РБК.

На нем слышны переговоры авиадиспетчеров, которые сообщают друг другу, что не могут выйти на связь с вылетевшим из аэропорта "Домодедово" пассажирским лайнером "Саратовских авиалиний" АН-148, который выполнял рейс 6W703 Москва - Орск.

На 29-ой минуте один из диспетчеров говорит, что этот самолет не отвечает.

На моменте 29:46 слышно, как он призывает выйти пилотов этого лайнера на связь.

"703-й, он нам не отвечает", - сообщил диспетчер коллегам.

"Саратов-703, ответь. Саратов-703, ответь! В курсе, что Саратов-703, Москва зовет и зовет?", - сказал он.

"После этого другой диспетчер (на 30:15) сказал: "703, ответьте Шереметьево!".

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбилсяпосле вылета из московского аэропорта "Домодедово" в г.Орск Оренбургской области. На его борту находились 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Среди пассажиров самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля, были граждане двух иностранных государств.

Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что граждан Украины не было на борту самолета Ан-148.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияавиакатастрофы
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