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МНС РФ: У катастрофі АН-148 ніхто не вижив

Понеділок, 12 лютого 2018, 02:27
МНС РФ: У катастрофі АН-148 ніхто не вижив
ГКУ МО "МОСОБЛПОЖСПАС"

Усі, хто знаходився на борту пасажирського літака АН-148, загинули.

Про це повідомив голова МНС Росії Володимир Пучков, передає "ТАСС".

"Рятувальні роботи завершені. Ми констатуємо, що 71 людина, яка знаходилася на борту, загинула", - заяявив Пучков.

За його словами, операція зі стадії пошуково-рятувальної перейшла в пошукову.

"Всі роботи ведуться в цілодобовому режимі. Тут, в зоні НС, ми плануємо здійснювати основний етап пошукових робіт протягом семи діб, тому що дуже велика площа розкиду уламків, важкий сніг та рельєф місцевості", - підкреслив міністр..

"Ведеться робота з пошуку фрагментів тіл, організації їх ідентифікації, а також надання допомоги Слідчому комітету з виконання усіх процесуальних дій для виявлення причин катастрофи", - сказав голова російського МНС.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії "Саратовські авіалінії" розбився після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до м.Орськ Оренбурзької області. На його борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів та 6 членів екіпажу. 

Серед пасажирів літака Ан-148, який зазнав аварії у Підмосков'ї 11 лютого, були громадяни двох іноземних держав.

Представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що громадян України не було на борту літака Ан-148. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякатастрофиавіа
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