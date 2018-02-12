Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МЧС РФ: В катастрофе АН-148 выживших нет

Понедельник, 12 февраля 2018, 02:27
МЧС РФ: В катастрофе АН-148 выживших нет
ГКУ МО "МОСОБЛПОЖСПАС"

Все, кто находился на борту пассажирского самолета АН-148, погибли.

Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, передает "ТАСС".

"Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб", - заявил Пучков.

По его словам, операция из стадии поисково-спасательной перешла в поисковую.

"Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности", - подчеркнул Пучков.

"Ведется работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации, а также оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы", - сказал глава МЧС России.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбилсяпосле вылета из московского аэропорта "Домодедово" в г.Орск Оренбургской области. На его борту находились 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Среди пассажиров самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля, были граждане двух иностранных государств.

Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что граждан Украины не было на борту самолета Ан-148.

Темы: Росcиякатастрофыавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Все новости...
Росcия
AP узнало об издевательствах россиян над украинцами в оккупации: пытки, рабский труд, депортация
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Россияне приводят в соответствие со своими стандартами сельхозпродукцию на оккупированных территориях
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: