МЧС РФ: В катастрофе АН-148 выживших нет

Все, кто находился на борту пассажирского самолета АН-148, погибли.

Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, передает "ТАСС".

"Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб", - заявил Пучков.

По его словам, операция из стадии поисково-спасательной перешла в поисковую.

"Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности", - подчеркнул Пучков.

"Ведется работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации, а также оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы", - сказал глава МЧС России.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбилсяпосле вылета из московского аэропорта "Домодедово" в г.Орск Оренбургской области. На его борту находились 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Среди пассажиров самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля, были граждане двух иностранных государств.

Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что граждан Украины не было на борту самолета Ан-148.