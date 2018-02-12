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Україна візьме участь у розслідуванні падіння Ан-148 у Росії - МАК

Понеділок, 12 лютого 2018, 12:28
Україна візьме участь у розслідуванні падіння Ан-148 у Росії - МАК

Україна призначила уповноваженого представника і радників для участі в розслідуванні катастрофи Ан-148 у Підмосков'ї.

Про це повідомляє прес-служба Міждержавного авіаційного комітету.

Зазначається, що повідомлення про катастрофу направлено в Україну - державу розробника літака.

"Україна призначила Уповноваженого представника і радників для участі в розслідуванні в рамках Програми 13 до Чиказької конвенції", - сказано в заяві.

Також повідомляється, що на місці катастрофи працюють льотна, інженерно-технічна, адміністративна та інші комісії.

Зараз основна увага комісії на місці події приділяється пошуку бортових самописців та ідентифікації фрагментів літака для їх подальшої евакуації з місця катастрофи і викладки.

На місці події знайдено один із бортових аварійних самописців, який доставлять до лабораторії МАК для оцінки стану і розшифровки, йдеться на сайті комітету.

Один із бортових самописців
Один із бортових самописців
mak-iac.org
Знайдений бортовий самописець
Знайдений бортовий самописець

Як відомо, 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс із Москви до Орська, щез із екранів радарів за кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я.

На борту була 71 особа, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.

За останніми даними, на борту літака було троє іноземців: громадяни Швейцарії, Азербайджану й Казахстану.

Експерти висували різні версії падіння літака Ан-148, зокрема – моментальне руйнування двигуна і обмерзання літака в польоті. Версію теракту теж не відкидали.

Пізніше слідчий комітет РФ повідомив, Російський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що впав в Підмосков'ї 11 лютого, вибухнув у результаті падіння.

За даними СКР, поки вдалося виявити лише параметричний самописець, пошуки мовного самописця тривають. Хоча ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, виявлено другу чорну скриньку.

Українська правда
Теми: авіакатастрофиРосіяУкраїна
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