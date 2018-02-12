Украина примет участие в расследовании падения Ан-148 в России - МАК

Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы Ан-148 в Подмосковье.

Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета.

Отмечается, что уведомление о катастрофе направлено в Украину – государство разработчика самолета.

"Украина назначила Уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции", - сказано в заявлении.

Также сообщается, что на месте катастрофы работают летная, инженерно-техническая, административная и прочие комиссии.

Сейчас основное внимание комиссии на месте происшествия уделяется поиску бортовых самописцев и идентификации сохранившихся фрагментов самолета для их последующей эвакуации с места катастрофы и выкладки.

На месте происшествия найден один из бортовых аварийных самописцев, который доставят в лабораторию МАК для оценки состояния и расшифровки, говорится на сайте комитета.

Один из бортовых самописцев mak-iac.org

Найденный бортовой самописец

Как известно, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту находился 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли.

По последним данным, на борту самолета было трое иностранцев: граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.

Эксперты выдвигали разные версии падения самолета Ан-148, в том числе – моментальное разрушение двигателя и обледенения самолета в полете. Версию теракта также не исключали.

Позже следственный комитет РФ сообщил, Российский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", упавший в Подмосковье 11 февраля, взорвался в результате падения.

По данным СКР, пока удалось обнаружить только параметрический самописец, поиски речевого самописца продолжаются. Хотя СМИ сообщали, что, вероятно, обнаружен второй чёрный ящик.