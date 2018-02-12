Порошенко: Готовий віддати російських солдатів за Сущенка

Президент Петро Порошенко заявляє, що готовий випустити російських солдатів в обмін на звільнення журналіста Романа Сущенка.

Про це він заявив у інтерв’ю австрійському виданню Profil.

"Ми хочемо повернути наших українців, затриманих в Росії. Вчора був день народження відомого журналіста Романа Сущенка. Ми готові випустити російських солдатів, які прийшли в мою країну у ролі вбивць, в обмін на звільнення Сущенка", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що Україна хоче повернути всіх незаконно ув’язнених у Росії.

"Незабаром мине 4 роки з дня перебування в російському полоні знаменитого режисера Олега Сенцова з Криму. Сущенко, Сенцов, багато кримських татар: Ми хочемо повернути їх", - підсумував Порошенко.

Як відомо, 24 січня Московський міський суд продовжив до 30 березня арешт незаконно утримуваному в Росії Сущенку, якого обвинувачують у шпигунстві.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.