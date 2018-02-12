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Порошенко: Готов отдать российских солдат за Сущенко

Понедельник, 12 февраля 2018, 13:18
Порошенко: Готов отдать российских солдат за Сущенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что готов выпустить российских солдат в обмен на освобождение журналиста Романа Сущенко.

Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

"Мы хотим вернуть наших украинцев, задержанных в России. Вчера был день рождения известного журналиста Романа Сущенко. Мы готовы выпустить русских солдат, пришедших в мою страну в роли убийц, в обмен на освобождение Сущенко", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина хочет вернуть всех незаконно заключенных в России.

"Скоро пройдет 4 года со дня пребывания в русском плену знаменитого режиссера Олега Сенцова из Крыма. Сущенко, Сенцов, многие крымские татары: Мы хотим вернуть их", - подытожил Порошенко.

Как известно, 24 января Московский городской суд продлил до 30 марта арест незаконно удерживаемомув России Сущенко, которого обвиняют вшпионаже. 

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Кристина Бондарева, Ирина Балчук, УП
Темы: ПорошенкоСущенкоРосcия
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