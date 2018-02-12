У Білорусі таємно судять українського журналіста Шаройка

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Понеділок, 12 лютого 2018, 15:06

Верховний суд Білорусі розглядає у закритому режимі справу українського журналіста Павла Шаройка, якого звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомила прес-секретар суду Юлія Ляскова, передає "Радіо свобода".

"Коли почався процес, хто суддя – не коментуємо. Процес закритий", – сказала Ляскова.

Як відомо, 17 листопада2017 рокуголова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею "шпигунство".

Пізніше російський адвокат Марк Фейгін заявив, що українського журналіста Павла Шаройка, якого білоруські спецслужби затримали і звинувачують у шпигунстві, можуть використовувати в РФ у справі проти журналіста Романа Сущенка.

Українська правда
Теми: Україна Білорусь суд ЗМІ медіа
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