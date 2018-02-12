Суд хоче примусово доправити обвинувачених у справі Плотницького

Красногвардійський райсуд Дніпра ухвалив рішення про примусове доправлення до суду обвинувачених у справі екс-ватажка ОРЛО Ігоря Плотницького щодо збитого військового літака Іл-76.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суд вирішив примусово доправити ватажків ОРЛО Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева. Відповідне рішення суд ухвалив на підготовчому судовому засіданні.

"Піддати примусовому приводу через органи поліції. Для цього надати копію ухвали до Києва, де розташоване управління Національної поліції", – йдеться в ухвалі.

Зазначається, що обвинувачені жодного разу не з’явилися до суду, а їхні державні адвокати розповіли, що не мають жодного зв’язку із підзахисними.

Суд оголосив перерву до 13 березня.

Як відомо, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.

На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію.

Крім того, 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.

13 вересня судді Бабушкінського райсуду Дніпра у справі щодо заочного засудження ватажків ОРЛО за ту катастрофу взяли самовідвід.