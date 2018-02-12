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Суд хочет принудительно доставить обвиняемых по делу Плотницкого

Понедельник, 12 февраля 2018, 19:24

Красногвардейский райсуд Днепра принял решение о принудительной доставке в суд обвиняемых по делу экс-главаря ОРЛО Игоря Плотницкого касательного сбитого военного самолета Ил-76.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд решил принудительно доставить главарей ОРЛО Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева. Соответствующее решение суд принял на подготовительном судебном заседании.

"Подвергнуть принудительному приводу через органы полиции. Для этого предоставить копию постановления в Киев, где расположено управление Национальной полиции", - говорится в постановлении.

Отмечается, что обвиняемые ни разу не явились в суд, а их государственные адвокаты рассказали, что не имеют никакой связи с подзащитными.

Суд объявил перерыв до 13 марта.

Как известно, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.

На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Кроме того, 30 января 2017 года прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.

13 сентября судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО за ту катастрофу взяли самоотвод.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судДонбассАТОкатастрофы
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