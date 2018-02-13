У Чехії заявили, що не мають інформації про візит Труханова - ЗМІ
Міністерство промисловості та торгівлі Чехії і Міністерство закордонних справ країни не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги.
Про це повідомили прес-служби відомств у коментарі "Радіо Свобода".
"У Міністерстві промисловості повідомили, що не мають жодної інформації про візит Труханова та про його зустрічі у відомстві", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі МЗС Чехії також зазначили про відсутність будь-якої інформації щодо візиту Труханова до країни.
У посольстві України в Празі розповіли виданню, що ніхто з органів Одеської міської влади протягом останнього часу не звертався до них з проханнями посприяти в організації візитів.
Як відомо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
12 лютого на сайті Одеської міськради опублікували розпорядження про про відрядження Генадія Труханова до Праги "для проведення робочих переговорів на рівні Міністерства промисловості та торгівлі Чеської Республіки".
8 лютого одеському міському голові продовжили неоплачувану відпустку до 11 лютого.
У цілому Труханов відсутній в Одесі з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.
Спочатку мер планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін. Із Греції він полетів до швейцарського Давосу, де мав перебувати до 28 січня.
Відсутність Труханова пов'язують із активізацією роботи Національного антикорупційного бюро у "справі Краяна".
23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.
Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівля приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.
Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси