У Чехії заявили, що не мають інформації про візит Труханова - ЗМІ

Міністерство промисловості та торгівлі Чехії і Міністерство закордонних справ країни не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги.

Про це повідомили прес-служби відомств у коментарі "Радіо Свобода".

"У Міністерстві промисловості повідомили, що не мають жодної інформації про візит Труханова та про його зустрічі у відомстві", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі МЗС Чехії також зазначили про відсутність будь-якої інформації щодо візиту Труханова до країни.

У посольстві України в Празі розповіли виданню, що ніхто з органів Одеської міської влади протягом останнього часу не звертався до них з проханнями посприяти в організації візитів.

Як відомо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

12 лютого на сайті Одеської міськради опублікували розпорядження про про відрядження Генадія Труханова до Праги "для проведення робочих переговорів на рівні Міністерства промисловості та торгівлі Чеської Республіки".

8 лютого одеському міському голові продовжили неоплачувану відпустку до 11 лютого.

У цілому Труханов відсутній в Одесі з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.



Спочатку мер планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін. Із Греції він полетів до швейцарського Давосу, де мав перебувати до 28 січня.



Відсутність Труханова пов'язують із активізацією роботи Національного антикорупційного бюро у "справі Краяна".

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівля приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси