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В Чехии заявили, что не располагают информацией о визите Труханова - СМИ

Вторник, 13 февраля 2018, 19:48

Министерство промышленности и торговли Чехии и Министерство иностранных дел страны не располагают информацией о командировке мэра Одессы Геннадия Труханова в Прагу.

Об этом сообщили пресс-службы ведомств в комментарии "Радио Свобода".

"В Министерстве промышленности сообщили, что не имеют никакой информации о визите Труханова и о его встрече в ведомстве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МИД Чехии также отметили отсутствие какой-либо информации относительно визита Труханова в страну.

В посольстве Украины в Праге рассказали, что никто из органов Одесской городской власти в последнее время не обращался к ним с просьбами посодействовать в организации визитов.

Как известно, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Одесскому городскому голове Геннадию Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления.

12 февраля на сайте Одесского горсовета опубликовали распоряжение о командировке Геннадия Труханова в Прагу "для проведения рабочих переговоров на уровне Министерства промышленности и торговли Чешской Республики".

8 февраля одесскому городскому голове продлили неоплачиваемый отпуск до 11 февраля.

В целом Труханов отсутствует в Одессе с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Сначала мэр планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а потом неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он полетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Отсутствие Труханова связывают с активизацией работы Национального антикоррупционного бюро по "делу Краяна".

23 октября 2017 сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакета с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписание мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупка помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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Темы: ЧехияОдесса
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