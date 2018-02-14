Саакашвілі вивезли польським чартером, вартість такого перельоту 8 тисяч євро – "Схеми"

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Середа, 14 лютого 2018, 00:17

Літак, яким вивезли до Польщі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, належить польській авіакомпанії. Вартість перельоту – 8 тисяч євро.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Зазначається, що орендований літак Hawker Beechcraft Premier 1A з бортовим номером SP-RDW вилетів о 16:33 12 лютого з аеропорту "Бориспіль" до Варшави.

Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story.

Журналісти дізнались, що в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

"Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами", – підтвердили інформацію в польській компанії Jet Story.

Повідомляється, що в польській компанії, яка здає в оренду літак, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповідати на питання, хто оплатив переліт.

"Схеми" з'ясували: компанія пропонує своїм клієнтам переліт на такому літаку в напрямку Київ-Варшава за 8 тисяч євро.

 В авіакомпанії Jet Story у відповідь на запит журналістів програми відповіли, що цей літак буде доступним наступного тижня, після технічного обслуговування. Вартість перельоту – 8 тисяч євро.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

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Теми: Саакашвілі
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