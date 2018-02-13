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Саакашвили вывезли польским чартером, стоимость такого перелета 8 тысяч евро – "Схемы"

Вторник, 13 февраля 2018, 23:17
Саакашвили вывезли польским чартером, стоимость такого перелета 8 тысяч евро – Схемы

Самолет, которым вывезли в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, принадлежит польской авиакомпании. Стоимость перелета  8 тысяч евро.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

Отмечается, что арендованный самолет Hawker Beechcraft Premier 1A с бортовым номером SP-RDW вылетел в 16:33 12 февраля из аэропорта "Борисполь" в Варшаву.

Борт имеет польскую регистрацию и принадлежит авиакомпании Jet Story.

Журналисты узнали, что в Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.

"Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами",  подтвердили информацию в польской компании Jet Story.

Сообщается, что в польской компании, сдающей в аренду самолет, которым транспортировали Саакашвили, отказались отвечать на вопрос, кто оплатил перелет.

"Схемы" выяснили: компания предлагает своим клиентам перелет на таком самолете в направлении Киев-Варшава за 8 тысяч евро.

В авиакомпании Jet Story в ответ на запрос журналистов программы ответили, что этот самолет будет доступен на следующей неделе, после технического обслуживания. Стоимость перелета  8 тысяч евро.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

Читайте также "Обратный прорыв. Как Саакашвили выслали из Украины"

Темы: Саакашвили
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