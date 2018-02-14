Екс-депутат Держдуми: Росія заплатила Януковичу за "правильні" рішення

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що Росія підкупила екс-президента Віктора Януковича з метою схилити його до "правильного" політичного рішення під час подій на Майдані.

Про це він розповів під час допиту в Оболонському райсуді Києва.

За його словами, влада Росії була незадоволена тим, що відбувається на Майдані, оскільки розуміла, що керівництву України може знадобитися допомога, щоб впоратися з ситуацією, що склалася.

"Були скарги, що українське керівництво діє непослідовно і не вживає жорстких заходів, що дозволило б уже це все закінчити (протести на Майдані - ред.)", - розповів Пономарьов.

На питання прокурора, чи підтверджує він сказане ним під час досудового допиту, що Янукович отримав від російської влади один мільярд доларів, Пономарьов не встиг відповісти, так як адвокати висловили протест.

"Сторона захисту просить суд зняти це питання, так як давно відомо, що гроші отримав не Янукович, а Україна від продажу державних облігацій. Цей фейк нинішнє українське керівництво багато років поширює через ЗМІ ", - заявив адвокат Віталій Сердюк.

Після цього суд попросив прокурорів перефразувати питання.

Сторона звинувачення запитала, чи підтверджує Пономарьов своє твердження на досудовому допиті про підкуп Януковича Росією.

Адвокати знову протестували.

"Повторюю, не Янукович отримував гроші. Був договір про покупку облігацій. Захист просить зняти це питання. Адже всім відомо, що вигоду від придбання облігацій не отримують треті особи. Ми вважаємо, що питання неприпустиме ", - заявив Сердюк.

Однак суд дозволив російському політикові відповісти на питання.

"Повністю підтверджую, що це був підкуп в прямому сенсі. Адвокатам треба подарувати підручник з економіки ", - сказав Пономарьов.

"За інформацією, отриманою мною від інформаторів, в тому числі, із оточення віце-прем'єра Ігоря Шувалов, які говорили, що була задача фінансово зацікавити представників "сім'ї" Януковича. Адже в Росії розуміли, що Україною керують під засобом сімейних зв'язків і інтересів", - розповів він.

Пономарьов зазначив, що так званий продаж облігацій був "класичною інсайдерською угодою", яка дозволила збагатитися старшому синові Януковича Олександру Януковичу.

Він додав, що на фондовому ринку в Росії, за його відомостями, брав участь один найбільший інвестиційний фонд "Templeton", хоча пізніше він дізнався, що було ще кілька операцій з дисконтом через інші фонди.

"У ряді країн подібні угоди є кримінально караною справою", - підсумував Пономарьов.

Він зазначив, що це було зроблено, щоб схилити екс-президента Януковича "до правильного політичного рішення".

Пізніше адвокати зажадали від Пономарьова назвати конкретні прізвища людей у російському уряді, які повідомили йому інформацію про таємні операції з продажу облігацій.

На що російський політик відповів, що це був один із співробітників апарату віце-прем'єра Шувалова.

"Я б хотів назвати конкретне прізвище, але не можу, оскільки ця людина знаходиться в Росії і якщо я назву його прізвище, йому буде загрожувати фізична небезпека", - заявив Пономарьов.

Однак адвокат Сердюк заявив, що українське законодавство не визнає свідчення з чужих слів і зажадав назвати йому прізвище.

Але суддя зважив на аргументацію Пономарьова, назвав її переконливою і дозволив не називати імен.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

31 січня засідання суду не відбулося. Розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 7 лютого у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники Януковича.

За словами прокурора Руслана Кравченка, зі сторони обвинувачення залишилось допитати 18 свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Також повідомлялося, що 21 лютого у суді мають допитати як свідка президента Петра Порошенка.