Экс-депутат Госдумы: Россия заплатила Януковичу за "правильные" решения

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Россия подкупила экс-президента Виктора Януковича с целью склонить его к "правильному" политическому решению во время событий на Майдане.

Об этом он рассказал во время допроса в Оболонском райсуде Киева.

По его словам, власти России были недовольны происходящим на Майдане, поскольку понимали, что руководству Украины может понадобиться помощь, чтобы справиться с возникшей ситуацией.

"Были жалобы, что украинское руководство действует непоследовательно и не принимает жесткие меры, что позволило бы уже это все закончить (протесты на Майдане - ред)", - рассказал Пономарев.

На вопрос прокурора, подтверждает ли он сказанное им во время досудебного допроса, что Янукович получил от российских властей один миллиард долларов, Пономарев не успел ответить, так как адвокаты высказали протест.

"Сторона защиты просит суд снять этот вопрос, так как давно известно, что деньги получил не Янукович, а Украина от продажи государственных облигаций. Этот фейк нынешнее украинское руководство много лет распространяет через СМИ", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

После этого суд попросил прокуроров перефразировать вопрос.

Сторона обвинения спросила, подтверждает ли Пономарев свое утверждение на досудебном допросе о подкупе Януковича Россией.

Адвокаты снова протестовали.

"Повторяю, не Янукович получал деньги. Был договор о покупке облигаций. Защита просит снять этот вопрос. Ведь всем известно, что выгоду от приобретения облигаций не получают третьи лица. Мы считаем, что вопрос недопустимый", - заявил Сердюк.

Однако суд разрешил российскому политику ответить на вопрос.

"Полностью подтверждаю, что это был подкуп в прямом смысле. Адвокатам надо подарить учебник по экономике", - сказал Пономарев.

"По информации, полученной мной от информаторов, в том числе, из окружения вице-премьера Игоря Шувалова, которые говорили, что была задача финансово заинтересовать представителей "семьи" Януковича. Ведь в России все понимали, что Украиной управляют под средством семейных связей и интересов", - рассказал он.

Пономарев отметил, что так называемая продажа облигаций была "классической инсайдерской сделкой", которая позволила обогатиться старшему сыну Януковича Александру Януковичу.

Он добавил, что на фондовом рынке в Росси, по его сведениям, участвовал один крупнейший инвестиционный фонд "Templeton", хотя позже он узнал, что было еще несколько операций с дисконтом через другие фонды.

"В ряде стран подобные сделки является уголовно наказуемым делом", - заключил Пономарев.

Он отметил, что это было сделано, чтобы склонить экс-президента Януковича "к правильному политическому решению".

Позже адвокаты потребовали от Пономарева назвать конкретные фамилии людей в российском правительстве, которые сообщили ему информацию о тайных сделках по продаже облигаций.

На что российский политик ответил ,что это был один из сотрудников аппарата вице-премьера Шувалова.

"Я бы хотел назвать конкретную фамилию, но не могу ,поскольку этот человек находится в России и если я назову его фамилию, ему будет угрожать физическая опасность", - заявил Пономарев.

Однако адвокат Сердюк заявил, что украинское законодательство не признает свидетельствования с чужих слов и потребовал назвать ему фамилию.

Но судья посчитал аргументацию Пономарева убедительной и разрешил не называть имен.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

31 января заседание суда не состоялось. Рассмотрение дела о госизмене Януковича перенесли на 7 февраля в связи с тем, что на заседание не явились защитники Януковича.

По словам прокурора Руслана Кравченко, со стороны обвинения осталось допросить 18 свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Также сообщалось, что 21 февраля в суде должны допросить в качестве свидетеля президента Петра Порошенко.