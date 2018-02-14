У НАБУ офіційно підтвердили затримання Труханова і його заступника

Мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" за підозрою у заволодінні майном.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті НАБУ.

"14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ та прокурори САП … затримали Одеського міського голову та його заступника, яких підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ("Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем")", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ додали, що наразі з усіма підозрюваними виконуються слідчі та процесуальні дії.

"Також вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 13 лютого у НАБУ підтвердили, що повідомили про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру.

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Труханов був відсутній в Одесі понад 1,5 місяці – з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.

Це пов'язували із активізацією роботи НАБУ у "справі Краяна".

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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