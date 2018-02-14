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В НАБУ официально подтвердили задержание Труханова и его заместителя

Среда, 14 февраля 2018, 12:43
В НАБУ официально подтвердили задержание Труханова и его заместителя

Мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении имуществом.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте НАБУ.

"14 февраля в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры САП ... задержали Одесского городского председателя и его заместителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия.

"Также решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как известно, 13 февраля в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении мэру Одессы Труханову и 3 должностным лицам мэрии Одессы. 

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение. Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по "делу Краяна".

23 октября 2017 года сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакета с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписания мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупки помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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Темы: НАБУОдессакоррупция
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