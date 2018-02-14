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Екс-депутат Держдуми: Бойовиків на Донбасі фінансував син Януковича

Середа, 14 лютого 2018, 13:02
Екс-депутат Держдуми: Бойовиків на Донбасі фінансував син Януковича

Син екс-президента України Віктора Януковича Олександр фінансував початковий етап конфлікту на Донбасі і створення незаконних збройних формувань.

Про це заявив екс-депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, передає "Інтерфакс-Україна".

"За тією інформацією, яка у мене є, початковий етап того, що відбувалося на Донбасі з утворенням "ДНР" і "ЛНР" фінансувався Олександром Януковичем", - сказав він.

Політик зазначив, що Олександр Янукович певною мірою змушений був фінансувати ці процеси, оскільки не були виконані взяті на себе зобов'язання про те, що Віктор Янукович залишиться президентом України і буде подолано політичну кризу в країні, Україна не піде в ЄС і НАТО, і залишиться у сфері впливу Росії.

Пономарьов додав, що саме старший син Януковича був головним переговірником та вигодонабувачем від домовленості тодішньої української влади з Росією про надання Україні запозичень у розмірі $ 3 млрд у грудні 2013 років через схему з державними облігаціями.

Раніше екс-депутата Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що Росія підкупила екс-президента Віктора Януковича з метою схилити його до "правильного" політичного рішення під час подій на Майдані.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.  

31 січня засідання суду не відбулося. Розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 7 лютого у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники Януковича.

За словами прокурора Руслана Кравченка, зі сторони обвинувачення залишилось допитати 18 свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Також повідомлялося, що 21 лютого у суді мають допитати як свідка президента Петра Порошенка.

Українська правда
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