Труханов: Я не маю наміру ховатися

Мер Одеси Геннадій Труханов заявляє, що сам вирішив прилетіти до Києва і навіть перервав для цього закордонне відрядження, оскільки не ховається від слідства.

Про це він повідомив у Facebook, коментуючи інформацію про його затримання в аеропорту "Бориспіль".

"Сьогодні я перервав своє відрядження до Чехії, метою якого було налагодження співпраці в сфері муніципального транспорту. Це рішення було прийняте у зв'язку з проведенням слідчих заходів і поширенням інформації, що я нібито ховаюся від слідства", - написав Труханов.

Він додав, що "не має наміру ні від чого ховатися", тим більше, що "правда і закон – на його боці".

"Більше того, перервавши відрядження, я попросив свого адвоката офіційно зв'язатися з НАБУ і повідомити про час мого приїзду, щоб уникнути подальших спекуляцій", - повідомив Труханов.

За його словами, всі рішення, прийняті міською радою та виконавчим комітетом, "відповідали і відповідають букві закону".

"Не сумніваюся, що вже найближчим часом ми отримаємо відповіді на всі питання, що нас цікавлять, і , відповідно, виключимо всі можливі спекуляції на цю тему", - підсумував Труханов.

Як відомо, 13 лютого у НАБУ підтвердили, що повідомили про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру.

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Труханов був відсутній в Одесі понад 1,5 місяці – з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.

Це пов'язували із активізацією роботи НАБУ у "справі Краяна".

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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