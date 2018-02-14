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Труханов: Я не намерен прятаться

Среда, 14 февраля 2018, 14:16

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявляет, что сам решил прилететь в Киев и даже прервал для этого заграничную командировку, поскольку не скрывается от следствия.

Об этом он сообщил в Facebook, комментируя информацию о его задержании в аэропорту "Борисполь".

"Сегодня я прервал свою командировку в Чехию, целью которой было налаживание сотрудничества в сфере муниципального транспорта. Это решение было принято в связи с проведением следственных мероприятий и распространением информации, что я якобы скрываюсь от следствия", - написал Труханов.

Он добавил, что "не намерен ни от чего прятаться", тем более, что "правда и закон – на его стороне".

"Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций", - сообщил Труханов.

По его словам, все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, "соответствовали и соответствуют букве закона".

"Не сомневаюсь, что уже в ближайшее время мы получим ответы на интересующие нас вопросы и, соответственно, исключим все возможные спекуляции на эту тему", - подытожил Труханов.

Как известно, 13 февраля в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении мэру Одессы Труханову и 3 должностным лицам мэрии Одессы. 

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение. Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по "делу Краяна".

23 октября 2017 года сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакета с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписания мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупки помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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Темы: ОдессаНАБУкоррупция
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