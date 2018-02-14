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Суд обере запобіжний захід Труханову 15 лютого

Середа, 14 лютого 2018, 18:30

15 лютого Солом’янський районний суд м. Києва розгляне клопотання від САП про обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Про це "Українській правді" повідомили в НАБУ.

Згідно з інформацією джерел УП в іншому відомстві, вже відомі імена суддів, які розглянуть відповідні клопотання.

Суддя Максим Вишняк розгляне клопотання щодо Труханова, а суддя Ганна Сергієнко – щодо Вугельмана.

За інформацією УП, сьогодні, 14 лютого суд повинен розглянути клопотання детективів НАБУ погоджене прокурорами САП про обрання запобіжного заходу іншим двом особам, яких затримали 13 лютого.

Як відомо, 13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати Геннадія Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру. 

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Труханов був відсутній в Одесі понад 1,5 місяці – з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.

Це пов'язували із активізацією роботи НАБУ у справі про купівлю приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Оксана Коваленко, Марія Думанська, УП

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Теми: судОдесакорупція
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