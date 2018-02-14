Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд изберет меру пресечения Труханову 15 февраля

Среда, 14 февраля 2018, 18:30

15 февраля Соломенский районный суд г. Киева рассмотрит ходатайство от САП об избрании меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ.

Согласно информации источников УП в другом ведомстве, уже известны имена судей, которые рассмотрят соответствующие ходатайства.

Судья Максим Вишняк рассмотрит ходатайство касательно Труханова, а судья Анна Сергиенко - касательно Вугельмана.

По информации УП, сегодня, 14 февраля суд должен рассмотреть ходатайство детективов НАБУ согласованное прокурорами САП об избрании меры пресечения другим двум лицам, которых задержали 13 февраля.

Как известно, 13 февраля в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении мэру Одессы Труханову и 3 должностным лицам мэрии Одессы. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение. Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы - 185 миллионов гривен.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Оксана Коваленко, Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: судОдессакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: