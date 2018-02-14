Суд изберет меру пресечения Труханову 15 февраля

15 февраля Соломенский районный суд г. Киева рассмотрит ходатайство от САП об избрании меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ.

Согласно информации источников УП в другом ведомстве, уже известны имена судей, которые рассмотрят соответствующие ходатайства.

Судья Максим Вишняк рассмотрит ходатайство касательно Труханова, а судья Анна Сергиенко - касательно Вугельмана.

По информации УП, сегодня, 14 февраля суд должен рассмотреть ходатайство детективов НАБУ согласованное прокурорами САП об избрании меры пресечения другим двум лицам, которых задержали 13 февраля.

Как известно, 13 февраля в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении мэру Одессы Труханову и 3 должностным лицам мэрии Одессы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение. Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы - 185 миллионов гривен.

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