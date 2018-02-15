Ввести воєнний стан для захисту Криму завадив Янукович – свідок

Будучи президентом Україні, Віктор Янукович не затвердив стратегічний план військових заходів, що пізніше завадило Олександру Турчинову ввести воєнний стан для захисту Криму від окупації.

Про це в четвер на допиті у справі про державну зраду Януковича розповів в.о. міністра оборони у 2014 році Михайло Коваль.

"Операція спонтанно не проводиться. Попередньо готуються війська, засоби, боєприпаси, санітарне забезпечення для евакуації людей. Це великий комплекс заходів, а не аля-улю, ми перемогли", - сказав він.

За словами свідка, цей комплекс заходів готується заздалегідь, ще в мирний час, коли йде стратегічне планування.

"Цього стратегічного планування не було взагалі, верховний головнокомандувач (тоді Віктор Янукович – ред.) не затвердив його. На підставі чого армія могла раптом підготуватись і ввести воєнний стан? До чого б він привів?" - каже Коваль.

Він зазначив також, що існуючі на той час підрозділи не могли провести спецоперацію із звільнення Криму, оскільки не вистачало ані сил, ані засобів, а також був страх за життя жінок та дітей, якими прикривались казаки та інші "зелені чоловічки" під час захоплення військових частин ЗСУ.

"Ми боялися за їхнє життя, їх тоді штовхали вперед. Кругом пишуть "вєжлівиє человєчкі"... Ось їх "вєжлівость"!" – обурюється Коваль.

Свідок додав, що тоді обговорювалось питання евакуації сімей військових та інших цивільних, бо боялися за їхнє життя.

Він зазначив, що з Криму вдалось вивести дуже мало людей, військових, оскільки більша частина з них зрадила присязі і вирішила залишитись в окупованому Криму.

"Чому так сталось? Бо більшість із них хотіли залишитись зі своїми родинами на півострові, не хотіли їх кидати, у когось були свої інтереси там", - розповів Коваль.

Колишній очільник МО додав, що на материкову Україну повернулись біля 6 тисяч військових із 20 тисяч. А також вдалось вивезти частину кораблів та іншу техніку.

Євген Кізілов, Яна Міланова, УП