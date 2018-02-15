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Ввести военное положение для защиты Крыма помешал Янукович – свидетель

Четверг, 15 февраля 2018, 12:28
Ввести военное положение для защиты Крыма помешал Янукович – свидетель

Будучи президентом Украины, Виктор Янукович не утвердил стратегический план военных мероприятий, что позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение для защиты Крыма от оккупации.

Об этом в четверг на допросе по делу о государственной измене Януковича рассказал и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль.

"Операция спонтанно не проводится. Предварительно готовятся войска, средства, боеприпасы, санитарное обеспечение для эвакуации людей. Это большой комплекс мероприятий, а не аля-улю, мы победили", - сказал он.

По словам свидетеля, этот комплекс мероприятий готовится заранее, еще в мирное время, когда идет стратегическое планирование.

"Этого стратегического планирования не было вообще, верховный главнокомандующий (тогда Виктор Янукович - ред.) не утвердил его. На основании чего армия могла вдруг подготовиться и ввести военное положение? К чему бы оно привело?" - говорит Коваль.

Он отметил также, что существующие в то время подразделения не могли провести спецоперацию по освобождению Крыма, поскольку не хватало ни сил, ни средств, а также был страх за жизни взрослых и детей, которыми прикрывались казаки и другие "зеленые человечки" во время захвата военных частей ВСУ.

"Мы боялись за их жизнь, их тогда толкали вперед. Кругом пишут "вежливые человечки"... Вот их "вежливость"!"- возмущается Коваль.

Свидетель добавил, что тогда обсуждался вопрос эвакуации семей военных и других гражданских, потому что боялись за их жизнь.

Он отметил, что из Крыма удалось вывести очень мало людей, военных, поскольку большая часть из них изменила присяге и решила остаться в оккупированном Крыму.

"Почему так случилось? Потому что большинство из них хотели остаться со своими семьями на полуострове, не хотели их бросать, у кого-то были свои интересы там", - рассказал Коваль.

Бывший глава МО добавил, что на материковую Украину вернулись около 6 тысяч военных из 20 тысяч. А также удалось вывезти часть кораблей и другую технику.

Евгений Кизилов, Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичсудКрымТурчиновармия
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