Турчинов заперечує, що давав наказ збивати гелікоптер з Януковичем

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Четвер, 15 лютого 2018, 14:54
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Колишній в.о. президента Олександр Турчинов стверджує, що в лютому 2014 року жодних наказів збивати гелікоптер з Віктором Януковичем на борту не давав.

Про це він свідчить у четвер на суді у справі про державну зраду екс-президента.

Сторона обвинувачення поставила Турчинову питання, чи робив він такі накази чи розпорядження, на що той відповів: "Ні, таких наказів чи розпоряджень мною не надавалось".

Колишній очільник держави зазначив, що життю Януковича тоді взагалі нічого не загрожувало.

Він додав, що якби втікач здався новій владі, то йому б забезпечили чесний суд під контролем української та міжнародної громадськості.

Доповнюється…

Теми: Турчинов Янукович суд
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