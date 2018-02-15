Турчинов заперечує, що давав наказ збивати гелікоптер з Януковичем

Колишній в.о. президента Олександр Турчинов стверджує, що в лютому 2014 року жодних наказів збивати гелікоптер з Віктором Януковичем на борту не давав.

Про це він свідчить у четвер на суді у справі про державну зраду екс-президента.

Сторона обвинувачення поставила Турчинову питання, чи робив він такі накази чи розпорядження, на що той відповів: "Ні, таких наказів чи розпоряджень мною не надавалось".

Колишній очільник держави зазначив, що життю Януковича тоді взагалі нічого не загрожувало.

Він додав, що якби втікач здався новій владі, то йому б забезпечили чесний суд під контролем української та міжнародної громадськості.

Свідок запевнив, що зв’язок з ним тоді був відкритий, але ані Янукович, ані його представники цим не скористалися. Більше того, Турчинов сам намагався зв’язатися з президентом-втікачем, але марно.

"Стало відомо, що він (Янукович – ред. ) з Харкова спробує перетнути україно-російський кордон і полишити таким чином територію України", - продовжив він.

За словами Турчинова, щоб не допустити зникнення важливої документації, зрадників і злочинців разом з Януковичем, він попросив прикордонників не дати можливість гелікоптеру Януковичу вилетіти за межі країни.

Пізніше, каже Турчинов, він посилав тоді ще депутатів Арсена Авакова та Валентина Наливайченка до Криму, аби там зустрітися з Януковичем і переконати його повернутися до Києва, але вони його там не знайшли.

Євген Кізілов, УП