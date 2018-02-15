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Турчинов отрицает, что давал приказ сбивать вертолет с Януковичем

Четверг, 15 февраля 2018, 13:54
Турчинов отрицает, что давал приказ сбивать вертолет с Януковичем
Скрин-шот

Бывший и.о. президента Александр Турчинов утверждает, что в феврале 2014 года никаких приказов сбивать вертолет с Виктором Януковичем на борту не давал.

Об этом он заявил в четверг во время дачи свидетельских показаний на суде по делу о государственной измене экс-президента.

Сторона обвинения задала Турчинову вопрос, делал ли он такие приказы или распоряжения, на что тот ответил: "Нет, таких приказов или распоряжений мной не отдавалось".

Бывший глава государства отметил, что жизни Януковича тогда вообще ничего не угрожало.

Он добавил, что если бы беглец сдался новой власти, то ему бы обеспечили честный суд под контролем украинской и международной общественности.

Свидетель заверил, что связь с ним тогда была открыта, но ни Янукович, ни его представители этим не воспользовались. Более того, Турчинов сам пытался связаться с беглым президентом, но тщетно.

"Стало известно, что он (Янукович - ред.) из Харькова попытается пересечь украинско-российскую границу и покинуть таким образом территорию Украины", - продолжил он.

По словам Турчинова, чтобы не допустить исчезновения важной документации, предателей и преступников вместе с Януковичем, он попросил пограничников не дать возможность вертолету Януковичу вылететь за пределы страны.

Позже, говорит Турчинов, он посылал тогда еще депутатов Арсена Авакова и Валентина Наливайченко в Крым, чтобы там встретиться с Януковичем и убедить его вернуться в Киев, но они его там не нашли.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурчиновЯнуковичсуд
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