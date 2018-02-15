Допит Турчинова почався з двох суперечок

Оболонський райсуд Києва розпочав допит секретаря РНБО Олександра Турчинова, який у 2014 році був в.о. президента країни, у справі про державну зраду Віктора Януковича.

На початку засідання захист заявив клопотання долучити до матеріалів суду "статтю-зізнання Турчинова, де він зізнається, що весь час казав неправду".

"Прошу долучити статтю-зізнання Турчинова, що він, займаючи особливо відповідальне становище, перебуваючи під присягою, казав людям 4 роки неправду, особливо щодо подій у Криму. Казав неправду. І казав умисною", - сказав захисник Януковича Віталій Сердюк.

Прокурори заявили, що не отримували в установленому порядку нові матеріали від захисту.

Сердюк пояснив, що стаття з'явилася лише увечері 14 лютого і вони не вважали за потрібне турбувати прокуратуру вночі.

"Це дані, які характеризують особу свідка, і характеризують не з гарної сторони. Чому ми клопочемо? Бо нам треба буде з'ясовувати, яким словам даного свідка можна довіряти і чи можна довіряти взагалі", - сказав Сердюк.

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