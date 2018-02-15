Допит Турчинова почався з двох суперечок

Оболонський райсуд Києва розпочав допит секретаря РНБО Олександра Турчинова, який у 2014 році був в.о. президента країни, у справі про державну зраду Віктора Януковича.

На початку засідання захист заявив клопотання долучити до матеріалів суду "статтю-зізнання Турчинова, де він зізнається, що весь час казав неправду".

"Прошу долучити статтю-зізнання Турчинова, що він, займаючи особливо відповідальне становище, перебуваючи під присягою, казав людям 4 роки неправду, особливо щодо подій у Криму. Казав неправду. І казав умисною", - сказав захисник Януковича Віталій Сердюк.

Прокурори заявили, що не отримували в установленому порядку нові матеріали від захисту.

Сердюк пояснив, що стаття з'явилася лише увечері 14 лютого і вони не вважали за потрібне турбувати прокуратуру вночі.

"Це дані, які характеризують особу свідка, і характеризують не з гарної сторони. Чому ми клопочемо? Бо нам треба буде з'ясовувати, яким словам даного свідка можна довіряти і чи можна довіряти взагалі", - сказав Сердюк.

Він передав суду і прокурорам короткий матеріал з сайту 24.ua під заголовком ""Я тоді казав неправду": Турчинов зробив відверте зізнання про українську армію".

(Насправді мова йде не про статтю Турчинова, а про інтерв'ю секретаря РНБО "Громадському" від 13 лютого, частину якого того ж 13 лютого передрукував 24.ua. В інтерв’ю Турчинов зокрема сказав: "Армія на початку 2014 року не могла захистити країну, я тоді казав неправду, що в нас сильні Збройні сили. … Я брав увесь негатив на себе, я розповідав, що в нас сильні Збройні сили, хоча це була, чесно кажучи, неправда. Це була брехня. Нам Київ тоді не було чим захистити").

Після з'ясування, коли ж насправді була зроблена відповідна заява Турчиновим, суд долучив статтю до матеріалів і викликав Турчинова на допит.

Голова РНБО розповів про його призначення на посаду голови парламенту 22 лютого, а пізніше на посаду в.о. президента.

"З 27 лютого почалась активна фаза окупації Криму. Паралельно з цим на північному і східному кордоні почалась концентрація збройних сил російської армії для підготовки і вторгнення на материкову частину України", - сказав Турчинов.

Він додав, що небезпека вторгнення почала бути реальністю, коли 1 березня парламент Росії надав дозвіл Путіну використовувати збройні сили Росії на території України.

"Окупація Криму і роззброєння українських частин мали закінчитися 1 березня з тим, щоб, окупувавши Крим, починати без опору вторгнення на територію України… встановити контроль над Києвом, щоб відновити силовим способом владу маріонеткового режиму Януковича", - сказав Турчинов.

Він не договорив, бо після цих слів Сердюк почав вигукувати, щоб суд зробив Турчинову зауваження.

"Це недопустиме висловлювання з боку державного діяча, який займає відповідальне становище і зобов'язаний вести себе коректно перед особою суду", - підвищив голос Сердюк.

"Ваша честь, що це за клоун, який заважає мені виступати?", - запитав Турчинов.

Сердюк наполягав, щоб Турчинову зробили зауваження, бо він "образив захист, адвокатуру і конституцію, яка гарантує право на захист і діяльність адвокатури в Україні".

Суддя Владислав Дев'ятко зробив зауваження захиснику Януковича, що той почав перебивати свідка і кричати.

"Погоджуюся, але справа тому, що свідок не знав, що ви адвокат. Ви скочили з місця і почали перебивати. Прошу свідка зрозуміти, що це є захисник Януковича", - сказав суддя.

Турчинов сказав, що "тепер зрозумів".

"Ваша честь, я просто не міг подумати, що адвокат може так поводися у суді", - сказав секретар РНБО.

Після цього допит продовжився.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

31 січня засідання суду не відбулося. Розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 7 лютого у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники Януковича.

За словами прокурора Руслана Кравченка, зі сторони обвинувачення залишилось допитати 18 свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Також повідомлялося, що 21 лютого у суді мають допитати як свідка президента Петра Порошенка.