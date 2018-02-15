У БПП відхрестилися від рішення колеги взяти на поруки Труханова
Фракція "Блок Петра Порошенка" заявила, що наміри їхнього колеги Дмитра Голубова взяти на поруки міського голову Одеси Геннадія Труханова, проти якого відкрита кримінальна справа, – це його особиста ініціатива.
Відповідну заяву поширили 15 лютого.
"Фракція партії "Блок Петра Порошенка" не приймала жодних рішень про взяття на поруки будь-яких осіб, проти яких відкриті кримінальні провадження, і тим більше не делегувала таких повноважень жодному зі своїх членів", – йдеться в коментарі.
"Водночас, звертаємо увагу, що кожен народний обранець, який належить до нашої фракції, має право мати свою окрему позицію з будь-яких питань", – пояснюють у БПП.
Водночас там запевнили, що коли мова йде про боротьбу з корупцією, "усі, без винятку, члени БПП будуть робити все від них залежне, щоб корупція в Україні була подолана".
Як повідомлялося, 15 лютого Солом'янський суд Києва відпустив мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у незаконному привласненні майна, на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.