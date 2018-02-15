В БПП открестились от решения коллеги взять на поруки Труханова

Фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что намерения их коллеги Дмитрия Голубова взять на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, против которого возбуждено уголовное дело, - это его личная инициатива.



Соответствующее заявление распространили 15 февраля.



"Фракция партии "Блок Петра Порошенко" не принимала никаких решений о взятии на поруки всех лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одному из своих членов", – говорится в комментарии.



"Вместе с тем, обращаем внимание, что каждый народный избранник, который принадлежит к нашей фракции, вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам", – объясняют в БПП.



В то же время там уверили, что когда речь идет о борьбе с коррупцией, "все без исключения члены БПП будут делать все от них зависящее, чтобы коррупция в Украине была преодолена".



Как сообщалось, 15 февраля Соломенский суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в присвоении имущества, на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.