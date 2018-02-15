В БПП открестились от решения коллеги взять на поруки Труханова

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Четверг, 15 февраля 2018, 17:57

Фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что намерения их коллеги Дмитрия Голубова взять на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, против которого возбуждено уголовное дело, - это его личная инициатива.

Соответствующее заявление распространили 15 февраля.

"Фракция партии "Блок Петра Порошенко" не принимала никаких решений о взятии на поруки всех лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одному из своих членов", – говорится в комментарии.

"Вместе с тем, обращаем внимание, что каждый народный избранник, который принадлежит к нашей фракции, вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам", – объясняют в БПП.

В то же время там уверили, что когда речь идет о борьбе с коррупцией, "все без исключения члены БПП будут делать все от них зависящее, чтобы коррупция в Украине была преодолена".

Как сообщалось, 15 февраля Соломенский суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в присвоении имущества, на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Украинская правда
Темы: Одесса коррупция суд БПП
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