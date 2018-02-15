Парубій сказав МВФ, що закон про "Антикорупційний суд" ухвалять до травня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з експертами Міжнародного Валютного Фонду спрогнозував ухвалення закону про Антикорупційний суду до травня.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.

"Парубій висловив сподівання, що усі застереження і рекомендації Венеційської комісії… будуть імплементовані між першим і другим читанням", – зазначають у відомстві.

За словами голови Ради, законопроект включать до порядку денного наприкінці лютого, а ухвалити мають до травня.

Зокрема, голова парламенту сказав, що "докладає усіх зусиль для якнайшвидшого" створення Антикорупційного суду.

Він також наголосив на ухваленні Закону "Про приватизацію державного майна", зазначивши, що цієї весни має бути розпочата приватизація конкретних об’єктів.

Як повідомляє "Укрінформ", речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що "на прохання української влади в Києві зараз працює невелика група представників МВФ для того, щоб обговорити деякі технічні аспекти реформ в рамках програми, в тому числі проекту закону про Антикорупційний суд".

Він додав, що візит експертів до Києва триватиме до 16 лютого.

За словами Райса, поки він не може сказати про перспективи виділення чергового траншу для України.

Раніше голова ВР заявив, що парламент вийшов на фінішну пряму у дискусії про Антикорупційний суд та назвав дискусійні положення законопроекту.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.