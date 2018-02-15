Парубий сказал МВФ, что закон об "Антикоррупционном суде" примут до мая

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи с экспертами Международного Валютного Фонда спрогнозировал принятие закона об Антикоррупционном суде до мая.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"Прибой выразил надежду, что все предостережения и рекомендации Венецианской комиссии... будут реализованы между первым и вторым чтением", – отмечают в ведомстве.

По словам главы Рады, законопроект включат в повестку дня в конце февраля, а принять должны до мая.

В частности, глава парламента сказал, что "прилагает все усилия для скорейшего" создания Антикоррупционного суда.

Он также отметил принятие Закона "О приватизации государственного имущества", отметив, что этой весной должна быть начата приватизация конкретных объектов.

Как сообщает "Укринформ", пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что "по просьбе украинской власти в Киеве сейчас работает небольшая группа представителей МВФ для того, чтобы обсудить некоторые технические аспекты реформ в рамках программы, в том числе проекта закона о Антикоррупционный суд".

Он добавил, что визит экспертов в Киев продлится до 16 февраля.

По словам Райса, пока он не может сказать о перспективах выделения очередного транша для Украины.

Ранее председатель ВР заявил, что парламент вышел на финишную прямую в дискуссии о Антикоррупционный суд и назвал дискуссионные положения законопроекта.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.