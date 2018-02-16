Труханова на сесії міськради зустріли криками "У відставку"
Мер Одеси Геннадій Труханов 16 лютого прийшов до Одеської міської ради і веде засідання.
Коли Труханов заходив до зали засідань, його зустріли оплесками.
"Дякую, колеги, сідайте", – сказав мер Одеси.
Частина депутатів почали вигукувати "Ганьба" і "Труханова у відставку!"
Ці вигуки також зірвали овації.
Однак Труханов на це не зважав, він озвучив кількість присутніх у залі і заявив, що рада правочинна розпочати засідання.
Вигуки "Труханова у відставку" лунали навіть під час державного гімну, але потім стихли.
На сесії присутній нардеп від БПП Дмитро Голубов, який взяв Труханова на поруки.
Труханов подякував тим, хто його підтримував, коли йому вручили підозру і обирали міру запобіжного заходу, розповів, що співпрацює зі слідством.
"Нічого екстраординарного не відбувається. Йде планова…не зовсім планова, але йде робота, яку ми маємо пройти, і ми її пройдемо, відповідаючи на всі питання", - сказав Труханов.
Як відомо, 13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.
На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.
Але Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки.
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