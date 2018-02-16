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Труханова на сесії міськради зустріли криками "У відставку"

П'ятниця, 16 лютого 2018, 09:35

Мер Одеси Геннадій Труханов 16 лютого прийшов до Одеської міської ради і веде засідання.

Коли Труханов заходив до зали засідань, його зустріли оплесками.

"Дякую, колеги, сідайте", – сказав мер Одеси.   

 
Скриншот з онлайн-трансляції засідання міської ради

Частина депутатів почали вигукувати "Ганьба" і "Труханова у відставку!"

Ці вигуки також зірвали овації.

Однак Труханов на це не зважав, він озвучив кількість присутніх у залі і заявив, що рада правочинна розпочати засідання.

Вигуки "Труханова у відставку" лунали навіть під час державного гімну, але потім стихли. 

 
Скриншот з онлайн-трансляції засідання міської ради

На сесії присутній нардеп від БПП Дмитро Голубов, який взяв Труханова на поруки.    

 
Нардеп Голубов посередині
Скриншот з онлайн-трансляції засідання міської ради

Труханов подякував тим, хто його підтримував, коли йому вручили підозру і обирали міру запобіжного заходу, розповів, що співпрацює зі слідством.

"Нічого екстраординарного не відбувається. Йде планова…не зовсім планова, але йде робота, яку ми маємо пройти, і ми її пройдемо, відповідаючи на всі питання", - сказав Труханов.

Як відомо, 13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

Але Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки. 

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесамісцева влада
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