Труханова на сесії міськради зустріли криками "У відставку"
Мер Одеси Геннадій Труханов 16 лютого прийшов до Одеської міської ради і веде засідання.
Коли Труханов заходив до зали засідань, його зустріли оплесками.
"Дякую, колеги, сідайте" – сказав мер Одеси.
Частина депутатів почали вигукувати "Ганьба" і "Труханова у відставку!"
Ці вигуки також зірвали овації.
Однак Труханов на це не зважав, він озвучив кількість присутніх у залі і заявив, що рада правочинна розпочати засідання.
Вигуки "Труханова у відставку" лунали навіть під час державного гімну, але потім стихли.
На сесії присутній нардеп від БПП Дмитро Голубов, який взяв Труханова на поруки.
Труханов подякував тим, хто його підтримував, коли йому вручили підозру і обирали міру запобіжного заходу, розповів, що співпрацює зі слідством.
"Нічого екстраординарного не відбувається. Йде планова…не зовсім планова, але йде робота, яку ми маємо пройти, і ми її пройдемо, відповідаючи на всі питання", - сказав Труханов.