Труханова на сесії міськради зустріли криками "У відставку"

Мер Одеси Геннадій Труханов 16 лютого прийшов до Одеської міської ради і веде засідання.

Коли Труханов заходив до зали засідань, його зустріли оплесками.

"Дякую, колеги, сідайте" – сказав мер Одеси.

Скриншот з онлайн-трансляції засідання міської ради

Частина депутатів почали вигукувати "Ганьба" і "Труханова у відставку!"

Ці вигуки також зірвали овації.

Однак Труханов на це не зважав, він озвучив кількість присутніх у залі і заявив, що рада правочинна розпочати засідання.

Вигуки "Труханова у відставку" лунали навіть під час державного гімну, але потім стихли.

Скриншот з онлайн-трансляції засідання міської ради

На сесії присутній нардеп від БПП Дмитро Голубов, який взяв Труханова на поруки.

Нардеп Голубов посередині Новини Скриншот з онлайн-трансляції засідання міської ради

Труханов подякував тим, хто його підтримував, коли йому вручили підозру і обирали міру запобіжного заходу, розповів, що співпрацює зі слідством.

"Нічого екстраординарного не відбувається. Йде планова…не зовсім планова, але йде робота, яку ми маємо пройти, і ми її пройдемо, відповідаючи на всі питання", - сказав Труханов.