Труханова на сессии горсовета встретили криками "В отставку"
Мэр Одессы Геннадий Труханов 16 февраля пришел в Одесский городской совет и ведет заседание.
Когда Труханов заходил в зал заседаний, его встретили аплодисментами.
"Спасибо, коллеги, садитесь", - сказал мэр Одессы.
Часть депутатов начали выкрикивать "Ганьба!" и "Труханова в отставку!"
Эти возгласы также сорвали овации.
Однако Труханов на это не обращал внимания, он озвучил количество присутствующих в зале и заявил, что совет правомочен начать заседание.
Возгласы "Труханова в отставку!" звучали даже во время государственного гимна, но потом стихли.
На сессии присутствует нардеп от БПП Дмитрий Голубов, который взял Труханова на поруки.
Труханов поблагодарил тех, кто его поддерживал, когда ему вручили подозрение и выбирали меру пресечения, рассказал, что сотрудничает со следствием.
"Ничего экстраординарного не происходит. Идет плановая ... не совсем плановая, но идет работа, которую мы должны пройти, и мы ее пройдем, отвечая на все вопросы", - сказал Труханов.
Как известно, 13 февраля в НАБУ подтвердило объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.
По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.
Но Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки.
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