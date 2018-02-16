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Труханова на сессии горсовета встретили криками "В отставку"

Пятница, 16 февраля 2018, 09:35

Мэр Одессы Геннадий Труханов 16 февраля пришел в Одесский городской совет и ведет заседание.

Когда Труханов заходил в зал заседаний, его встретили аплодисментами.

"Спасибо, коллеги, садитесь", - сказал мэр Одессы.

Часть депутатов начали выкрикивать "Ганьба!" и "Труханова в отставку!" 

 

Скриншот с онлайн-трансляции заседания городского совета

Эти возгласы также сорвали овации.

Однако Труханов на это не обращал внимания, он озвучил количество присутствующих в зале и заявил, что совет правомочен начать заседание. 

 

Скриншот с онлайн-трансляции заседания городского совета

Возгласы "Труханова в отставку!" звучали даже во время государственного гимна, но потом стихли.

На сессии присутствует нардеп от БПП Дмитрий Голубов, который взял Труханова на поруки. 

 
Нардеп Голубов

Скриншот с онлайн-трансляции заседания городского совета

Труханов поблагодарил тех, кто его поддерживал, когда ему вручили подозрение и выбирали меру пресечения, рассказал, что сотрудничает со следствием.

"Ничего экстраординарного не происходит. Идет плановая ... не совсем плановая, но идет работа, которую мы должны пройти, и мы ее пройдем, отвечая на все вопросы", - сказал Труханов.

Как известно, 13 февраля в НАБУ подтвердило объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

Но Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Ирина Балачук, УП
Темы: Одессаместная власть
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