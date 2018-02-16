Апеляція на арешт колишнього народного депутата Олександра Шепелєва, звинуваченого в замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді буде розглядатися 22 лютого.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Шепелєва Денис Анікін.

"Ми подали апеляційну скаргу. Її розгляд відбудеться 22 лютого", – сказав він.

На уточнююче запитання, на що він розраховує, адже стаття, за якою підозрюється Шепелєв не передбачає іншого запобіжного заходу крім арешту, адвокат сказав:

"Розраховуємо на позитивний результат, але самі розуміємо, що результат може бути негативний… враховуючи, що справа має політичне підґрунтя".

Захисник також повідомив, що востаннє бачився з Шепелєвим 14 лютого в Оболонському районному суді, який розглядав заочно одне з чотирьох проваджень проти екс-депутата (справа за обвинуваченням Шепелєва у вчиненні умисного вбивства голови наглядової ради ВАТ АКБ "АвтоКразБанк" Сергія Кириченка 14 січня 2003 року).

22 лютого Оболонський суд має продовжити розгляд цієї справи і обрати йому запобіжний захід по цьому епізоді.

При цьому адвокат зазначив, що не обговорював із Шепелєвим питання, яким чином той потрапив на територію України.

Анікін також повідомив, що Шепелєва намагались допитати, але йому важко розмовляти.

"Нормально провести допит неможливо, бо дійсно, як вам розповів Анатолій Матіос, через зламану щелепу моєму клієнту наклали шини", – додав він.

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Як відомо, Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов. На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Після висунення звинувачень втік за кордон і довший час там переховувався.

Шепелєва затримали ввечері 8 лютого 2018 року під Києвом. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Як повідомлялось, Печерський райсуд Києва за одним із епізодів обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Олександру Шепелєву у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

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