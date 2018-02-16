Сущенко и Сенцова могут обменять на крымских дезертиров – офис омбудсмена

Украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных в Украине к 13 и 14 годам тюрьмы.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала NewsОne.

По его словам, сейчас идет подготовка к такому обмену.

"Есть такие граждане Одинцов и Баранов, которые уже получили приговоры. Тут вопрос: будут ли они их оспаривать. Другая информация о том, что дело Сущенко уже передали в суд. Фактически я в этом вижу достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова", - пояснил Чаплыга.

Он отметил, что для того, чтобы такой обмен состоялся, заключенные с обеих сторон должны получить приговоры соответственно в России и в Украине, а потом быть помилованы.

Как известно, бывший военный ВСУ Максим Одинцов, который служил в Крыму на момент его оккупации Россией, 6 февраля 2018 года был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и дезертирстве, а именно за переход на службу в армию РФ после аннексии полуострова.

Двумя днями позже, 8 февраля, суд приговорил к 13 годам тюрьмы по аналогичному обвинению еще одного экс-бойца ВСУ из Крыма - Александра Баранова. Его и Одинцова сотрудники СБУ задержали в ноябре 2016 года на админгранице с полуостровом.

Еще в 2016 году стало известно, что Россия и Украина ведут совместную работу по обмену различных кандидатур, в том числе режиссера Олега Сенцова.

В том же году адвокат задержанного в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко Марк Фейгин заявлял, что прилагает усилия для организации обмена подзащитного на кого-то из задержанных в Украине россиян.

В феврале 2017 года участник переговоров в Минске, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук сказал, что представители Украины и России ведут переговоры об обмене и возвращении на родину многих арестованных и заключенных в РФ украинцев.

Liga.net