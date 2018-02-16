Клімкін: Миротворці мають досягти, щоб Росія вийшла з Донбасу

Україна пропонує, щоб на Донбасі безпеку забезпечили миротворці й поліцейські, а потім міжнародне співтовариство допомогло організовувати вибори та охорону кордону.

Росія ж противиться цьому, розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін журналістам у Німеччині на полях Мюнхенської конференції щодо безпеки.

Він зазначив, що Інститут Хадсона і Річард Гован зробили доповідь щодо миротворців – і вона відбиває реальну ситуацію.

"На її основі можна починати серйозні розмови, а не займатися такими трюками, як Росія займається, кажучи, що давайте спочатку вздовж лінії дотику (миротворці були – ред.), а потім ми це все провокаціями заблокуємо, а потім будемо вимагати, щоб ситуація або йшла так, або ми з вас витискуємо щось таке", – сказав Клімкін.

Голова МЗС переконаний, що Росія не хоче віддавати контроль ситуації міжнародному співтовариству, аби зберегти свій "протекторат" на Донбасі і дестабілізувати Україну.

Він сказав, що кількість миротворців важлива, але "основне – що Росія забирається з Донбасу, виводячи свої сили і зброю, і передає контроль за окупованими територіями міжнародному співтовариству, яким чином це буде відбуватися, за якою послідовністю".

Також важливий поліцейський компонент – хто буде забезпечувати безпеку:

"Спочатку миротворці мають досягти, щоб Росія вийшла, вся зброя була зібрана – або вивезена, або потрапила під контроль не тільки СММ, а й миротворців. А далі – хто буде арештовувати, контролювати, роззброювати? Має бути поліцейський компонент".

Клімкін зазначив, що міжнародне співтовариство буде допомагати організовувати вибори на Донбасі та охорону кордону, – але Росія все одно не погоджується на це.

"Все зрозуміло: вони хочуть залишити Донбас під своїм контролем, легітимізувати його, а потім намагатися його як своєрідного троянського коня запихувати у склад України. Такого не буде", – сказав міністр

"Тому розмова (з Сергієм Лавровим – ред.) буде дуже складна, я це прекрасно розумію…. Якогось прориву не очікую, але будемо намагатися тиснути", – заявив Клімкін.