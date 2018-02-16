Голова МЗС іде до Siemens і хоче відповідальності за постачання до Криму

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П'ятниця, 16 лютого 2018, 13:23

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонує фіксувати в угодах із європейськими бізнесменами відповідальність за постачання продукції до анексованого Криму.  

Про це він сказав журналістам у Німеччині на полях Мюнхенської конференції щодо безпеки у коментарі, який транслював канал "112 Україна".

"Я буду зустрічатися з шефом Siemens. Хочу перевірити, як Siemens провів розслідування по турбінах, які у нього підступно покрали і поставили на територію окупованого Криму", – повідомив міністр.

"Ми працюємо зараз із Siemens і хочемо це зробити з іншими компаніями – щоб у кожному контракті було прописано відповідальність, якщо Росія намагається маніпулювати з такими постачаннями", – сказав Клімкін.

Він сподівається отримати запевнення від керівника Siemens. "Потім будемо розмовляти з німецьким і європейським бізнесом (щодо Криму)", – додав Клімкін.

За його словами, в Німеччині, крім зустрічі міністрів закордонних справ у форматі "нормандської четвірки", в нього буде ще багато різних зустрічей, зокрема з міністрами.

Олена Рощенко, УП
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