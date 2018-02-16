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Голова МЗС іде до Siemens і хоче відповідальності за постачання до Криму

П'ятниця, 16 лютого 2018, 12:23

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонує фіксувати в угодах із європейськими бізнесменами відповідальність за постачання продукції до анексованого Криму.  

Про це він сказав журналістам у Німеччині на полях Мюнхенської конференції щодо безпеки у коментарі, який транслював канал "112 Україна".

"Я буду зустрічатися з шефом Siemens. Хочу перевірити, як Siemens провів розслідування по турбінах, які у нього підступно покрали і поставили на територію окупованого Криму", – повідомив міністр.

"Ми працюємо зараз із Siemens і хочемо це зробити з іншими компаніями – щоб у кожному контракті було прописано відповідальність, якщо Росія намагається маніпулювати з такими постачаннями", – сказав Клімкін.

Він сподівається отримати запевнення від керівника Siemens. "Потім будемо розмовляти з німецьким і європейським бізнесом (щодо Криму)", – додав Клімкін.

За його словами, в Німеччині, крім зустрічі міністрів закордонних справ у форматі "нормандської четвірки", в нього буде ще багато різних зустрічей, зокрема з міністрами.

Як відомо, влітку 2017 року Росія в обхід санкцій Заходу доставила в анексований Крим турбіни для електростанцій, виготовлені німецькою компанією Siemens.

Концерн Siemens подав позови проти причетних до цього компаній: ВАТ "ВО "Технопромекспорт", ТОВ "ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "Сіменс Технології газових Турбін" (спільне підприємство Siemens і російської компанії "Силові машини").

Німецька компанія готова була повернути отримані за угодою зі структурою "Ростех" 150 мільйонів євро за турбіни, які незаконно опинилися в окупованому Криму.

14 грудня 2017 року Арбітражний суд Москви відхилив позов Siemens до "Технопромекспорт" з питання поставки німецьких турбін в Крим всупереч санкціям. Одночасно був відхилений зустрічний позов "Технопромекспорт" до німецького концерну.

Московський суд не знайшов доказів обману при укладанні угоди Siemens і  "Технопромекспорт".

У січні 2018 року російські ЗМІ повідомили, що кримський суднобудівний завод "Залив", який через санкції не зміг купити обладнання фінської Wärtsilä, отримав генератори німецького концерну MAN.

Олена Рощенко, УП
Теми: КримсанкціїРосіяМЗСКлімкін
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