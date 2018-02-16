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Климкин: Миротворцы должны достичь, чтобы Россия вышла с Донбасса

Пятница, 16 февраля 2018, 13:00
Климкин: Миротворцы должны достичь, чтобы Россия вышла с Донбасса

Украина предлагает, чтобы на Донбассе безопасность обеспечили миротворцы и полицейские, а затем международное сообщество помогло организовывать выборы и охрану границы.

Россия же противится этому, рассказал министр иностранных дел Павел Климкин журналистам в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что Институт Хадсона и Ричард Гован сделали доклад о миротворцах – и он отражает реальную ситуацию.

"На его основе можно начинать серьезные разговоры, а не заниматься такими трюками, как Россия занимается, говоря, что давайте сначала вдоль линии соприкосновения (миротворцы будут – ред.), а затем мы это все провокациями заблокируем, а потом будем требовать, чтобы ситуация либо шла так, либо мы из вас выдавливаем что-то такое", – сказал Климкин.

Глава МИД убежден, что Россия не хочет отдавать контроль ситуации международному сообществу, чтобы сохранить свой "протекторат" на Донбассе и дестабилизировать Украину.

Он сказал, что количество миротворцев важно, но "главное – что Россия убирается с Донбасса, выводя свои силы и оружие, и передает контроль за оккупированными территориями международному сообществу, (а также) каким образом это будет происходить, в какой последовательности".

Также важен полицейский компонент – кто будет обеспечивать безопасность:

"Сначала миротворцы должны достичь, чтобы Россия вышла, все оружие было собрано – либо вывезено, либо попало под контроль не только СММ, но и миротворцев. А дальше – кто будет арестовывать, контролировать, разоружать? Должен быть полицейский компонент".

Климкин отметил, что международное сообщество будет помогать организовывать выборы на Донбассе и охрану границы, – но Россия все равно не соглашается на это.

"Все понятно: они хотят оставить Донбасс под своим контролем, легитимизировать его, а потом пытаться его как своеобразного троянского коня запихивать в состав Украины. Такого не будет", – сказал министр.

"Поэтому разговор (с Сергеем Лавровым – ред.) будет очень сложным, я это прекрасно понимаю.... Какого-то прорыва не ожидаю, но будем стараться давить", – заявил Климкин.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: миротворцыДонбассКлимкинРосcия
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