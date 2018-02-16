Данилюк подав до суду позов проти ДФС

Міністр фінансів Олександр Данилюк звернувся до окружного адмінсуду Києва з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби України у Києві.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що Данилюк просить суд визнати протиправними та скасувати накази київського ДФС про проведення щодо нього документальної позапланової невиїзної перевірки, а також визнати незаконними дії щодо такої перевірки та перенесення строку її проведення.

Крім того, міністр фінансів просить суд визнати протиправними і скасувати низку податкових повідомлень-рішень, в тому числі, рішення ДФС про результати розгляду скарги.

Повідомляється, що судове засідання відбудеться 5 квітня.

Як повідомлялося, 8 лютого 8 депутатів зареєстрували у Верховній Раді проект постанови, де пропонують визнати роботу Міністерства фінансів незадовільною й звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.

21 грудня 2017 року Данилюк звинуватив Генеральну прокуратуру в спробах перешкоджати розслідуванню щодо Приватбанку і виступив з вимогою відставки генпрокурора Юрія Луценка.

20 грудня нардеп Сергій Лещенко оприлюднив лист одіозного співробітника Генпрокуратури Костянтина Кулика до СБУ з вимогою перевірити створений Данилюком і Міхеілом Саакашвілі "Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе".

Влітку 2017 року Генпрокуратура підозрювала міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

18 липня Печерський райсуд Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити Данилюка.

4 вересня Генпрокуратура закрила провадження про повноту сплати податків Данилюком.

На початку листопада Державна фіскальна служба відновила податкову перевірку стосовно міністра.

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